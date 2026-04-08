Gonzalez se oglasio nakon što mu je poništen gol protiv Lokomotive: ‘I slijepac vidi da nije zaleđe’

Gosti su poveli u 51. minuti preko Leona Belcara, dok je Vukovar do boda u borbi za ostanak stigao golom Vite Čaića u 69. minuti.

Susret je obilježila sporna VAR odluka iz 35. minute pri rezultatu 0:0, kada je Vukovar zabio za vodstvo, ali je pogodak Robina Gonzaleza poništen zbog zaleđa. Pomoćni sudac prvi je signalizirao zaleđe, a glavni sudac potvrdio odluku.

Nakon utakmice oglasio se i Gonzalez, koji je na TikToku objavio snimku situacije uz komentar: “Nemam riječi za reći za ovo. Jasno je da čak i slijep čovjek vidi da nije zaleđe. Suci ovdje u Hrvatskoj su najbolji 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️”