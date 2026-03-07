Evo kad se Sanchez vraća na klupu Rijeke

Podijeli :

Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL via Guliver

Nakon dramatične pobjede 3:2 protiv Hajduka u četvrtfinalu Kupa na Rujevici, Rijeka se okreće prvenstvenim obavezama.

U nedjelju od 17.45 gostuje kod Vukovara 1991 u Gradskom vrtu, momčadi koja ju je u prvom dijelu sezone svladala 3:2.

Kako piše Novi list, Rijeka će u taj susret ući uz povratak trenera Victora Sancheza na klupu.

Španjolac je odradio suspenziju zbog crvenog kartona i nesportskog ponašanja u prvenstvenoj utakmici protiv Hajduka, a u međuvremenu se oporavio i od zdravstvenih problema zbog kojih je završio u bolnici. Sada je ponovno spreman voditi momčad s klupe.