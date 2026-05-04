Dugopolje slavilo protiv Cibalije i uključilo se u borbu za naslov Prve NL

Foto: NK Dugopolje

U posljednjoj utakmici 29. kola SuperSport Prve nogometne lige Dugopolje je s 2:1 bilo bolje od Cibalije te su tako skočili na treće mjesto drugog razreda hrvatskog nogometa.

Poveli su domaćini u 23. minuti golom Bruna Zdunića, ali njihova prednost trajala je tek osam minuta jer je Gabrijel Boban u 31. minuti vratio stvari na početak.

Međutim, Dugopolje je već u 35. minuti vratilo prednost u svoje ruke. Zaslužan za taj gol bio je Josip Balić.

Nakon toga je Dugopolje sačuvalo vodstvo te je s 2:1 upisalo pobjedu koja ih dovodi do treće pozicije Prve nogometne lige. Osim skoka na treće mjesto Prve NL, Dugopolje je iskoristilo kiks Rudeša te su sada pet bodova iza vodeće ekipe lige.

Do kraja je ostalo četiri kola te je bitka za naslov još aktivna. Na drugom mjestu nalaze se Sesvete s 54 boda, dva manje od prvog Rudeša i tri više od Dugopolja.

Ipak, za SHNL je zasad licencu dobio samo Rudeš, Dugopolju je zahtjev odbijen dok su Sesvete zakasnile s prijavom. Klubovi žalbu mogu podnijeti do 11. svibnja, a konačna odluka bit će donesena 27. svibnja, tri dana prije posljednjeg kola Prve NL.