Đalovića na klupi Rijeke mijenja čovjek koji mu je nanio težak europski poraz?!

Nakon prošlogodišnjeg ispadanja od Olimpije (5:0), sada je u kvalifikacijama za Europa ligu s istim rezultatom Rijeka stradala od grčkog PAOK-a.

Iako će ove sezone igrati u Konferencijskoj ligi, gdje je čeka i dvoboj s Celjem, trener Radomir Đalović nalazi se pod velikim pritiskom, tim više što klub uskoro preuzima američki biznismen Bill Foley.

Kako doznaje Sport Klub, jedan od kandidata za klupu Rijeke je Španjolac Victor Sanchez, trener koji je prošle godine s Olimpijom ponizio Riječane u Stožicama. Iako je Sanchez u pregovorima s Mariborom, nije isključeno da bi se ove jeseni mogao pronaći na Rujevici i ponovno odmjeriti snage s trenerom Celja Albertom Rierom u Konferencijskoj ligi.

Sanchez je u Olimpiji proveo godinu dana, osvojio naslov prvaka i klub odveo do nokaut faze Konferencijske lige, gdje su ispali od Borca iz Banje Luke.