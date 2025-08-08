Carević nahvalio Garciju pred okršaj s Hajdukom: ‘Odmah se vidi njegova filozofija’

Podijeli :

Trener Gorice je najavio sraz sa splitskim Hajdukom.

Nogometaši splitskog Hajduka ugostit će Goricu u okviru posljednje utakmice 2. kola hrvatskog prvenstva.

Goričani su remizirali s Varaždinom na otvaranju sezone dok je Hajduk na Poljudu bio bolji od Istre u tijesnoj utakmici. Ova utakmica drugog kola trebala se inicijalno igrati u Velikoj Gorici, međutim došlo je do zamjene domaćinstva zbog obnove travnjaka na stadionu Gorice.

Nedjeljnu utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Goričana – Mario Carević:

“Atmosfera je stvarno dobra, imamo nekoliko upitnika, a sve drugo je u redu. Spremamo se za tu utakmicu kao za svaku drugu.”

Bio je pun riječi hvale za novog trenera Hajduka, Gonzala Garciju:

“Vidi se odmah njegova filozofija. Naravno da oni još nisu definirani do kraja, no vidi se na igri, znamo da voli raditi “build up” od vratara, puno navlače presing i oslobađaju dubinu za krila. Vidim dobru energiju, u presingu dosta mladih igrača, koji su motivirani. Imaju i širinu, stvarno dobrih igrača.”

Osvrnuo se na dolazak novog veznog igrača, Ognjena Bakića:

“On je jedna energična osmica, ‘box to box’ vezni, ima odličnu energiju i presing, dobar je u progresiji, on je drugačiji profil od veznih igrača koje imamo i dat će nam dobar balans momčadi.”

Za kraj, osvrnuo se na veliki broj mladih igrača koje Gorica trenutno ima na rosteru:

“Imamo dosta mladih koji će sigurno dobivati minute. Zadovoljan sam s velikom većinom tih mladića i dosta njih je s nama u rosteru, a neki od njih će ostati, neki će na posudbe, nije dobro da neki stoje s nama i nemaju niti jednu minutu, to ćemo iskomunicirati.”