Albanac se preporodio pa srušio Hajduk i Fenerbahče, sada je izabran za igrača mjeseca u SHNL-u

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Rujan je zaključen, a s njim i drugi mjesec nove sezone SuperSport HNL-a, u kojem su dodijeljene nagrade za najistaknutije pojedince i trenutke. Arber Hoxha ponio je titulu najboljeg igrača mjeseca, dok je Nikola Šafarić proglašen najboljim trenerom. Uz to, posebno su nagrađeni pogodak Monsefa Bakrara i obrana Ivice Ivušića iz derbija Dinama i Hajduka.

Hoxha, igrač Dinama, briljirao je unatoč skromnoj minutaži – prosječno je igrao samo 39 minuta po susretu. Posebno se istaknuo u derbiju protiv Hajduka, a protiv Slavena Belupa u samo 45 minuta postigao je pogodak i upisao asistenciju.

Redoslijed prema broju glasova:

Arber Hoxha (Dinamo) – 102,1

Nail Omerović (Osijek) – 78,0

Iuri Tavares (Varaždin) – 52,7

Sandro Kulenović (Dinamo) – 46,6

Josip Mitrović (Slaven Belupo) – 40,6

Šafarić, trener Varaždina, drugi je mjesec zaredom bio među kandidatima, a sada i osvaja nagradu. Njegov tim upisao je pobjede protiv Hajduka i Vukovara, uz poraz od Lokomotive, čime se učvrstio u borbi za europske kvalifikacije.

Redoslijed prema broju glasova:

Nikola Šafarić (Varaždin) – 54,6

Mario Carević (Gorica) – 52,7

Nikica Jelavić (Lokomotiva) – 32,7

Bakrarov pogodak iz derbija ostao je zapamćen kao najatraktivniji trenutak rujna – snažan udarac nakon prodora završio je u mreži uz pomoć grede, pri brzini lopte od čak 116 km/h.

Redoslijed prema broju glasova:

Monsef Bakrar (Dinamo) – 100,4

Mateo Lisica (Dinamo) – 59,1

Nail Omerović (Osijek) – 58,7

Arber Hoxha (Dinamo) – 58,7

Marijan Čabraja (Gorica) – 43,1