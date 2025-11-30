Vlašić sjajno asistirao u porazu Torina na gostovanju

Hrvatski reprezentativac i kapetan Torina u 57. minuti primio je loptu na svojoj polovici, prošao dva protivnika i preciznim dodavanjem pronašao Chea Adamsa za pogodak koji je vratio Torino u igru. Dotad je Lecce vodio 2:0 golovima Lassane Coulibalyja i Lamecka Bande.

Vlašić je iz igre izašao u 70. minuti, a njegova momčad najbolju priliku za izjednačenje imala je u 90. No, tada je kazneni udarac Kristjana Asllanija obranio domaći vratar Wladimiro Falcone.

Vlašić tako nastavlja sjajnu formu – u dresu reprezentacije zabio je Farskim Otocima i Crnoj Gori, a u prošlom kolu protiv Coma pogodio je s bijele točke. Ovo je četvrti susret zaredom u kojem sudjeluje u golu svoje momčadi.

Podsjetimo, nastupi protiv Farskih Otoka i Crne Gore bili su mu prvi u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, nakon što ga Zlatko Dalić nije uvrstio ranije ove godine, no dobrim igrama ponovno se nametnuo izborniku.

Trenutačno je njegov Torino 12. na ljestvici s 14 bodova.