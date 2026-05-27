Roma otkupila sjajnog Nizozemca iz Aston Ville

Antonello Sammarco via Guliver

Roma je službeno obznanila da je 27-godišnji nizozemski nogometaš Donyell Malen postao njen igrač, a potpisani ugovor traje do kraja lipnja 2030. godine.

Početkom godine Malen je u Romu stigao na posudbu iz Aston Ville, dok je s vremenom ugovor nadopunjen time da je rimski klub primoran otkupiti njegov ugovor ako se Roma plasira najmanje u Europsku ligu. Roma je tijekom sezone u Serie A otišla i korak dalje te je s trećeg mjesta ljestvice izborila plasman u Ligu prvaka.

Službeno iz Rome nije potvrđeno, ali talijanski mediji navode da je kompletan transfer prelaska iznosio 25 milijuna eura.

Premda je Malen u Serie A došao tijekom siječanjskog prijelaznog roka bilo mu je to dovoljno za 14 prvenstvenih pogodaka te je na kraju sezone bio na diobi drugog mjesta ljestvice strijelaca. Istih 14 golova je postigao Douvikas iz Coma, dok je prvi strijelac Serie A bio Argentinac Lautaro Martinez iz prvaka Intera sa 17 pogodaka.

Malen je ukupno za Romu odigrao 20 utakmica te je postigao 15 golova i bio je njen najbolji igrač u drugom dijelu sezone.

Ispred Rome su sezonu okončali prvak Inter i doprvak Napoli, a uz te tri momčadi u Ligu prvaka se još plasirao Como.

Prije Rome i Aston Ville nizozemski krilni napadač je igrao za PSV i dortmundsku Borussiju. Za Nizozemsku je odigrao 51 utakmicu uz 13 golova.