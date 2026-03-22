Važno slavlje Pašalićeve Atalante, Morina Bologna upisala poraz

Nogometaši Atalante svladali su na domaćem terenu Veronu s 1-0 u 30. kolu talijanske Serie A, dok je rimski Lazio slavio u gostima kod Bologne s 2-0.

Odličan udarac Zappacoste u 37. minuti s vrha šesnaesterca bio je dovoljan da Atalanta ugrabi tri boda protiv davljenika Verone. Atalanta se time približila gornjem domu ljestvice, ima četiri boda manje od petog Juventusa, dok je Verona zajedno s Pisom ostala na samom dnu ljestvice.

Mario Pašalić za Atalantu je zaigrao od 64. minute. Hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić zbog ozljede nije konkurirao za Veronu u ovom susretu.

Lazio je u Bologni slavio s 2-0 iako je domaćin imao savršenu priliku za vodstvo u 51. minuti, kod rezultata 0-0, ali tada Orsolini nije realizirao jedanaesterac. Kazna je uslijedila na drugoj strani, a rimski junak bio je Taylor koji je postigao oba pogotka, u 72. i 82. minuti. Ovom je pobjedom Lazio preskočio Bolognu na ljestvici te je sada osmi, dok je Bologna jedno mjesto iza.

Za Bolognu je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Nikola Moro, dok zbog ozljede niti ovaj put Toma Bašić nije mogao zaigrati za Lazio.

U prvom nedjeljnom ogledu ovog kola Como je kao domaćin s uvjerljivih 5-0 nadigrao Pisu. Treći pogodak na utakmici dao je hrvatski reprezentativac Martin Baturina.