Talijani: Modrić je poseban slučaj u Milanu, iznimno je zadovoljan, no…

Podijeli :

Carabellix via Guliver

Sezonu produženja ugovora u Milanu otvorio je kapetan Mike Maignan, čiji je potpis bio prioritet s obzirom na to da mu je ugovor istjecao na ljeto.

Osiguravanjem vratara, koji je jedan od simbola novih ambicija kluba, uprava sada kreće dalje, a na redu su Fikayo Tomori, Luka Modrić i Rafael Leão, piše La Gazzetta dello Sport.

Planiranje budućnosti ne odvija se samo na terenu, već i za pregovaračkim stolom. Uprava namjerava ići redom, od gola prema obrani, pa bi sljedeći potpis trebao biti onaj Fikaya Tomorija. S obzirom na to da postoji obostrana želja za nastavkom suradnje, produženje njegovog ugovora koji traje do 2027. godine trebalo bi biti formalnost.

‘Bliži se trenutak Modrićeve odluke, ovo bi moglo presuditi hoće li ostati u Milanu’

U planu je i novi ugovor za Davidea Bartesaghija. Mladi lijevi bek je još u svibnju prošle godine potpisao do 2030., no u međuvremenu je od talenta postao standardni prvotimac. Zbog toga će mu plaća biti usklađena s novim statusom, a ugovor bi se mogao produžiti do 2031. godine.

Budućnost napadača

Portugalac Leão je u ljeto 2023. potpisao petogodišnji ugovor kojim je postao najplaćeniji igrač momčadi s više od pet milijuna eura po sezoni. Unatoč problemima s formom u zadnje vrijeme, klub ga i dalje smatra svojim draguljem, a Leão u Milanu vidi svoju budućnost.

S druge strane, Pulišićev ugovor do 2027. postao je vruća tema. Amerikanac je trenutno najbolji strijelac kluba i, unatoč nešto slabijem početku 2026., proživljava najbolje dane karijere. I on se u Milanu osjeća kao kod kuće, no kao jedan od najprepoznatljivijih igrača mogao bi zatražiti plaću u rangu najvećih zvijezda momčadi. O tome će se tek razgovarati.

Čeka se Modrićeva odluka

Poseban slučaj je Luka Modrić, čiji ugovor istječe 2026. godine, uz opciju produženja na još jednu sezonu. Milan je spreman aktivirati tu opciju, no za to je potreban i pristanak hrvatskog veznjaka. Luka je iznimno zadovoljan iskustvom u Milanu, ali konačnu odluku donijet će na kraju sezone, nakon što procijeni svoju motivaciju i fizičku spremu.