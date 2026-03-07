Pašalićeva Atalanta osvojila bod nakon 0:2, Mlačić prvi zamijenjen

Podijeli :

Spada/LaPresse via AP via Guliver Images

Bez pobjednika je završio subotnji dvoboj 28. kola talijanske Serie A u Bergamu, nogometaši Atalante i Udinesea su remizirali 2-2.

Udinese je bio bolji sastav tijekom prvog poluvremena, a to je i naplatio vodstvom prije odmora. Jedini je strijelac u prvom dijelu bio Kristensen u 40. minuti. Na startu nastavka gosti su povećali prednost i to golom Davisa u 55. minuti.

Tek tada je počela igrati Atalanta koja je došla do 2-2 u samo nekoliko minuta. Oba pogotka postigao je Scamacca, u 75. i 79. minuti. Do kraja dvoboja obje su momčadi imale nekoliko sjajnih prilika za treći pogodak i pobjedu, ali sve je ostalo na podjeli bodova.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić odigrao je cijelu utakmicu za Atalantu, dok je mladi hrvatski igrač Branimir Mlačić počeo utakmicu za Udinese, a zamijenjen je prvi, u 46. minuti. Atalanta je ostala sedma, a Udinese na 10. mjestu ljestvice.