Luka Modrić je čudo: S 40 godina na leđima zabio je za važnu pobjedu Milana!

Podijeli :

xGabrielexMasotti IPAxSportx via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 2-1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2-1. Bio je to njegov drugi ovosezonski pogodak.

Talijani: Modrić je poseban slučaj u Milanu, iznimno je zadovoljan, no…

Milan je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Loftus-Cheeka (39), imao i veliku šansu za 2-0, ali Füllkrug je u 56. minuti zapucao kazneni udarac, da bi Loyola (71) poravnao na 1-1. Ipak, Modrić je spriječio senzaciju.

Drugi Milan sada ima 53 boda, pet manje od vodećeg Intera, dok je Pisa, kod koje Adrian Šemper nije konkurirao za nastup zbog ozljede, na dnu s 15 bodova.