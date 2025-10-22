Legendarni Talijan oduševljen Modrićem: ‘On igra drugi sport’

Luka Modrić (40) ponovno je oduševio Talijane u 7. kolu Serie A, gdje je Milan na San Siru svladao Fiorentinu 2:1 i preuzeo vrh ljestvice.
Hrvatski veznjak briljirao je igrom i predanošću, impresionirajući koliko strasti pokazuje i s 40 godina, unatoč tome što je s Realom osvojio sve.
Njegov nastup posebno je nahvalio legendarni Antonio Cassano (43), koji je istaknuo Modrićevu klasu i profesionalizam:
“Sat vremena utakmica je bila užasna, od 22 igrača samo jedan zaslužuje pohvale – Luka Modrić. Čak i kad odigra dodavanje od dva metra, to je užitak gledati. Modrić igra drugi sport. Milan je preokrenuo zahvaljujući pogrešci De Gee, a zatim i jedanaestercu”, rekao je za Viva el Fútbol bivši talijanski napadač.
Statistika potvrđuje Modrićevu briljantnu izvedbu protiv Fiorentine. Bio je najbolji igrač utakmice u pet kategorija — ostvario je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5/7), centaršuteva (2/3), osvojenih duela (6/10) i oduzetih lopti. Sofascore ga je ocijenio s 7.4, a bolji od njega bio je jedino dvostruki strijelac Rafael Leao.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!