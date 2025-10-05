Legenda oduševila komentarom o Modriću, evo kako je pohvalila hrvatskog veznjaka

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno by Guliver

Alessandro Nesta (49), legenda Milana i talijanskog nogometa, oduševljen je igrama Luke Modrića, devet godina mlađeg od njega.

Nesta, simbol Milana s početka 2000-ih i osvajač dvaju Scudetta i Lige prvaka, u razgovoru za Gazzettu dello Sport dobio je pitanje podsjeća li ga hrvatski maestro na vrijeme kada su u Milanu igrali Seedorf, Pirlo i Kaka.

Modrić otkrio što misli o Pulišićevoj igri, ali i znanju hrvatskog: ‘Te riječi nisu za kameru…’ Novinari pitali Tudora o Modriću, njegov odgovor je nasmijao sve

“Gledati ga na terenu je užitak, oduševio me. Još od vremena Pirla San Siro nije imao nekoga takvoga. S njim je Milan sigurno jači. Momčad je izgubila Thea, ali je na mnogim drugim pozicijama konkurentnija. Uz još dva-tri prava pojačanja postaje još zanimljivija: nadam se da je ovo početna točka.

Za Luku moram dodati da nisam mislio da toliko trči. Protiv Napolija je stalno izlazio i vraćao se, zatvarao linije dodavanja i opet se vraćao u poziciju. Ima inteligenciju kakvu rijetki posjeduju, nogomet mu je u glavi, to je ono što ga razlikuje. Dok god može držati loptu, može igrati do 70. godine”, odgovorio je Nesta.