Klub Martina Baturine sprema se za Ligu prvaka: Potrošili su već 100 milijuna eura i ne planiraju stati

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Cristiano Mazzi via Guliver Image

Nogometni klub Como priprema se za povijesnu sezonu u kojoj će prvi put nastupiti u Ligi prvaka.

Klub s obala najpoznatijeg europskog jezera zbog toga je ozbiljno krenuo u ljetni prijelazni rok te je već potrošio oko 100 milijuna eura. Prema pisanju talijanskih medija, taj bi se iznos uskoro mogao popeti i na 150 milijuna eura.

Najveći posao bio je zadržavanje Nica Paza. Como je s Real Madridom postigao dogovor vrijedan čak 60 milijuna eura, čime je mladi Argentinac ostao u klubu najmanje još jednu sezonu.

Sam transfer bio je prilično složen. Real je ovoga ljeta aktivirao otkupnu klauzulu od devet milijuna eura kako bi vratio Paza, a potom ga odmah prodao Comu za 60 milijuna eura.

Iz Borussije Dortmund stiže i desni bek Yan Couto, čiji će transfer iznositi oko 20 milijuna eura, dok je brazilski lijevi bek Kaiki doveden na posudbu uz obvezni otkup vrijedan 14 milijuna eura.

Klub je također doveo veznjaka Luisa Millu za približno šest milijuna eura, a uskoro bi mu se trebao pridružiti i talentirani Mattia Liberali iz Milana, također za sličan iznos.

No, Como još nije zaključio prijelazni rok. U potrazi je za dvojicom stopera i jednim napadačem koji bi imao ulogu pričuvne opcije, pa se očekuju nova ulaganja u momčad.