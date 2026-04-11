Juventus u Bergamu stigao do važne pobjede u borbi za Ligu prvaka

xDavidexCasentini IPAxSportx via Guliver

Juventus je kao gost ostvario važnu pobjedu protiv Atalante u Bergamu, u zadnjoj subotnjoj utakmici 32. kola talijanske Serie A, a tri boda momčadi iz Torina donio je Jeremie Boga golom u 48. minuti.

Juventus je sa 60 bodova privremeno skočio na četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka, potisnuvši Como, koji ima 58 bodova, na petu poziciju.

Šesta je Roma s 57 bodova, a Atalanta je večerašnjim porazom ostala na sedmom mjestu s 53 boda te je malo vjerojatno da još može izboriti mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.

Mario Pašalić je za domaću momčad igrao od 72. minute.