Hrvatski reprezentativac podigao buru potezom u Italiji: ‘Takve stvari ne bismo smjeli viđati’

Fiorentina je i dalje bez pobjede u prvenstvu ove sezone, što je rijetkost među klubovima iz liga petice, a posljedica je bilo i otkaz Stefanu Pioliju.

Njegovo mjesto preuzeo je Paolo Vanoli, koji je debitirao remijem 2:2 u gostima kod Genoe.

Hrvatski reprezentativac Marin Pongračić standardni je član početne postave, startao je u 10 od 11 utakmica Serie A i u dvije od tri u Konferencijskoj ligi. Ipak, izazvao je pažnju javnosti kada je na društvenim mrežama lajkao objavu o Piolijevom otkazu.

Njegov potez naišao je na kritike talijanskih medija, a oglasio se i klupski direktor Alessandro Ferrari:

“Takve stvari ne bismo smjeli viđati. Oni su mladi ljudi i ponekad rade gluposti, ali želim jasno i glasno poručiti kako svlačionica nije bila protiv trenera Piolija.”

Pongračić je u srpnju 2024. napustio Lecce i za 15 milijuna eura preselio u Fiorentinu, a dosad je za talijanski klub odigrao 42 utakmice. Trenutno vrijedi 10 milijuna eura prema Transfermarktu.

