Buffon komentirao Tudorov rad u Juventusu: ‘Žao mi je…’

Popularni “Gigi” prvo je prokomentirao borbu za titulu u Serie A, koju smatra da još uvijek nije gotova.

“Nije gotovo, iako je napravljen važan korak. Scudetto se odlučuje kroz cijelu sezonu, a u tom procesu ima trenutaka kad shvatiš da si nešto prokockao ili propustio priliku. Ali to ne moram ja govoriti, to dobro znaju u Interu i Napoliju. Od trenutka kada je Napoli doveo Antonija Contea, bilo je jasno da će on, zajedno s Interom, biti glavni kandidati za titulu. Sada je Inter upao u probleme, dok je Napoli iskoristio svaku svoju priliku. Trenutačno momentum ide na stranu Partenopeja, ali i dalje treba biti oprezan”, rekao je Buffon za Sky Sport.

Buffon je tijekom svoje igračke karijere dijelio svlačionicu Juventusa s današnjim trenerom Igorom Tudorom, a o njemu ima samo riječi hvale.

“Odmah se vidjelo da se Tudor dobro uklopio u sredinu, poznaje klub i to se jasno osjeti. Uspio je uspostaviti dobar odnos s igračima i medijima, radi dobar posao. Žao mi je što sve to izgleda kao da ide na štetu Thiaga Motte, koji je trener nevjerojatnog talenta. Zašto je ispalo tako, stvarno ne znam”, zaključio je legendarni vratar.