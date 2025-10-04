Baturina u sudaru Hrvata upisao prvi start sezone u Serie A

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

U posljednjem subotnjem susretu šestog kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, nogometaši Atalante i Coma su u Bergamu odigrali 1-1.

Atalanta je i dalje bez poraza u prvenstvu, ali je sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Jurić remizirao već četvrti put. Comu je ovo bio treći neodlučeni rezultat.

Vrlo brzo je Atalanta povela, već u šestoj minuti je Samardžić zabio za vodstvo domaćina. Como nije pokleknuo već se brzo vratio u igru, a strijelac je bio Perrone u 19. minuti. Nakon toga su mreže mirovale sve do kraja ogleda iako su obje momčadi imale dosta prilika za drugi pogodak.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu. Kod Coma su u početnoj postavi bili Martin Baturina i Ivan Smolčić. Prvi je zamijenjen u 69., a potonji u 85. minuti. Za Baturinu je to bio prvi ligaški start ove sezone.

Nogometaši milanskog Intera svladali su pred svojim navijačima Cremonese 4-1 što je gostima bio prvi ligaški poraz ove sezone. Inter je privremeno izbio na prvo mjesto ljestvice. Ima 12 bodova kao Milan, Napoli i Roma, ali sve te tri momčadi imaju utakmicu manje.

Već u šestoj minuti Martinez je načeo goste iz Cremone, dok je Bonny u 38. minuti postigao gol za 2-0. Francuski 21-godišnji igrač Ange Bony bio je najbolji pojedinac utakmice jer je osim gola i asistencije u prvom poluvremenu u nastavku još dva puta asistirao. Golove su zabijali Dimarco u 55. i Barella u 57. minuti.

Potom je Inter stao zadovoljan rezultatom, a u samom finišu je Bonazolli postigao počasni pogodak za goste. Hrvatski nogometaš Petar Sučić zaigrao je za Inter od 75. minute.