Šarlija: Moramo biti iskreni i reći da naš raspad nije slučajan

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Dinamo je u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a slavio na Poljudu protiv Hajduka rezultatom 3:1. Za goste su pogađali Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini pogodak za domaću momčad postigao Rokas Pukštas. Ovom pobjedom Dinamo je dodatno učvrstio vodeću poziciju na ljestvici i sada ima deset bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk.

Nakon utakmice pred novinare je stao i stoper Hajduka Zvonimir Šarlija, koji je u drugom dijelu susreta ušao u igru umjesto Luke Hodaka.

“Ono na Rujevici je bila čista sportska nepravda, nesreća. Danas je Dinamo bio bolji i zasluženo je otišao kući s tri boda”, rekao je na konferenciji za medije.

Šarlija je priznao da je momčadi bilo teško oporaviti se nakon prethodne utakmice protiv Rijeke te je naglasio koliko su emotivni padovi i usponi utjecali na momčad.

“Bilo je teško oporaviti se od Rijeke. To su veliki emocionalni usponi i padovi. Htjeli smo dobro ući u utakmicu, a onda u 10. minuti gubiš 2:0. Protiv Dinama ni jače ekipe ne bi se izvukle nakon dva gola zaostatka”, nastavio je.

Na pitanje o čestim padovima Hajduka u ovom dijelu sezone, stoper splitske momčadi dao je iskren odgovor.

“Hajmo biti iskreni i realni, nije ni to slučajno. Mijenjali smo igrače, trenere i, sad da ne ulazim, gore smo sve mijenjali. Nije ni slučajno da se događaju iste stvari. Čak, ako smijem reći, u slično razdoblje godine. Taj prvi, drugi i treći mjesec.

Nisam ja tu da govorim o problemima. Problem sam ja, problem je i 100 drugih ljudi. Problema očito ima jer da ih nema ne bismo ovako dugo čekali na lijepe dane. Svi od nas moramo se zapitati što dajemo klubu, koliko još možemo dati klubu i zaslužujemo li to što nam klub daje.”