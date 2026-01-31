Sandro Kulenović predstavljen u Torinu

Podijeli :

Foto: Osobna arhiva / Marko Naletilić

Sandro Kulenović novi je igrač Torina.

Donedavni napadač Dinama na liječnički pregled otišao je u petak zajedno sa svojim agentom Markom Naletilićem, a sve je bez problema riješio u subotu navečer te je postao novi igrač Torina.

Posao je dogovoren kao posudba do kraja sezone vrijedna pola milijuna eura, uz obvezan otkup u slučaju da Torino izbori ostanak u Serie A. Ukupna vrijednost transfera iznosi 3,5 milijuna eura. Ukoliko bi ga Torino otkupio, ugovor bi trajao tri i pol godine.

Torino je tako pobijedio konkurenciju Verone, s kojom je Dinamo ranije bio blizu dogovora, a Kulenović će karijeru nastaviti u klubu koji trenutačno ima znatno sigurniju poziciju na ljestvici talijanskog prvenstva.