Sanchez nakon Dinama: Bitan bod, dobra utakmica naše ekipe

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver Image

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2:2 (1:0). Komentar nakon susreta dao je trener Rijeke Victor Sanchez.

“Bod je bod, no kad možemo doći do tri, to nije tako puno. Znali smo da će biti teško protiv Dinama, bitan bod, dobra utakmica naše ekipe. Bilo je nekih pogrešaka, dobro smo branili, a Dinamo zna kreirati puno šansi. Uspjeli smo se vratiti nakon ranog gola. Dobili smo dva penala, pogotovo drugi iz akcije koju smo pripremali. S crvenim kartonom Oreča i drugim ozljedama smo u velikom nedostatku”, rekao je Victor Sanchez.

“Ponovno rani gol? Smijem se ne zbog pitanja, nego zato što sam ljut na sebe. Previše pričam pa vam je teško prevoditi, ha-ha. Pričamo, trudimo se da se te stvari ne događaju, no ovo je nogomet. Nakon toga moraš reagirati. Pričali smo o tome, da ne trebamo biti ljuti zbog toga, no nastavili smo s planom i bili jako dobri u drugom poluvremenu.

Fruk je naš najbitniji igrač, nadamo se da će se vratiti što prije. Nećemo se buniti i žaliti”, nastavio je Sanchez.