Šafarić objasnio što ga smeta: ‘Rekao sam to i u svlačionici, trebamo se zamisliti…’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0).

Na poraz se osvrnuo i trener Varaždina Nikola Šafarić:

“Bili smo dobri do tog prvog pogotka. Sve je bilo više-manje kontrolirano. Imali smo dva zicera i nismo zabili. Kad smo dobili gol, kao da smo stali. To je ono što mi najviše smeta, kao da smo odustali, kao da se ni za što ne borimo. Isto sam to rekao i u svlačionici i trebamo se zamisliti kako smo odigrali zadnjih 20 minuta.”

Ovom pobjedom Vukovar je pobjegao s dna ljestvice, sada je deveti sa 15 bodova, tri više od zadnjeg Osijeka, a tri manje od osme Gorice, dok je Varaždin peti sa 23 boda, koliko ima i četvrta Istra 1961.