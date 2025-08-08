Rožman: Rijeka ima bolju ekipu nego prošle sezone, poraz od Shelbournea neće utjecati na njih

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Osijek sutra s početkom od 21 sat dočekuje Rijeku u utakmici 2. kola SHNL-a.

Osijek u utakmicu kreće nakon domaćeg poraza od Dinama u prvom kolu (0:2), dok je Rijeka osvojila tri boda na Rujevici u dvoboju protiv Slaven Belupa (2:0). Utakmicu je najavio trener Osijeka Simon Rožman, koji je vodio Riječane od rujna 2019. do veljače 2021.

“Analizirali smo utakmicu protiv Dinama, moramo biti više dosljedni, pogotovo u fazi obrane. S druge strane, sport ti uvijek daje neke nove šanse, dečki su jako dobro trenirali i jako sam optimističan”, rekao je Rožman.

“Mislim da imaju i bolju ekipu nego prošle sezone. Mislim da njihov poraz od Shelbournea neće utjecati na njih, pokazali su već da jako dobro odigraju nakon loše utakmice u Europi, da im onda u prvenstvu dobro ide. Napravit ćemo sve da im stanemo na put”, najavio je Slovenac pa zaključio:

“Ne bih išao u detalje kako smo se pripremali i ne mislim da će kod Rijekinih igrača biti prisutan umor, pogotovo što im najbolji igrač Fruk nije igrao prošlu utakmicu. Želimo se nametnuti i to nam je dobra provjera da vidimo gdje smo u odnosu na najbolje ekipe lani.”