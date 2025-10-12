Rotacije za Gibraltar, evo tko bi mogao istrčati od prve minute za Vatrene u Varaždinu

Podijeli :

Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 utakmicom protiv Gibraltara nastavlja kvalifikacijski ciklus.

Nakon remija u Pragu, Vatreni, uz dužno poštovanje Gibraltaru, ne bi trebali imati većih problema. Izbornik Zlatko Dalić najavio je promjene u odnosu na Češku.

Na golu bi od prve minute trebao zaigrati Dominik Kotarski, dok bi na desnom boku priliku mogao dobiti Hrvoje Smolčić. Gotovo sigurno će odmoriti i Joško Gvardiol, a njegovo mjesto na lijevom beku trebao bi zauzeti povratnik u redove Vatrenih Domagoj Bradarić.

U vrhu napada očekuje se Franjo Ivanović, koji bi trebao započeti od prve minute. Od igrača koji su nastupili u Pragu, u početnom sastavu bi trebali ostati Ivan Perišić, Andrej Kramarić i Petar Sučić. No, neće biti iznenađenje ako od prve minute krene Marco Pašalić, a u veznome redu bi se trebao pronaći i Lovro Majer.

SASTAV HRVATSKE ZA GIBRALTAR:

Kotarski – Smolčić, Ćaleta-Car, Pongračić, Bradarić – Moro – Marco Pašalić, Majer, Baturina, Fruk – Ivanović.