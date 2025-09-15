Rooney oštro opleo po Amorimu: ‘Treba iskreno priznati da je sad stanje još gore’

Najbolji strijelac u povijesti Manchester Uniteda Wayne Rooney (39), nakon nedjeljnog poraza 0:3 od gradskog rivala Manchester Cityja, oštro je kritizirao trenera Rubena Amorima, kazavši kako se ne vidi nikakav napredak u igri "Crvenih vragova".

“Želim biti podrška treneru i igračima, ali teško je to biti kada vidite da nema nikakvog napretka. Nema nikakvih uigranih šablona, u igri Uniteda ne vidim ništa što bi moglo pogurnuti klub prema naprijed. Od studenoga slušamo trenera kako govori da ima jasnu ideju o tome kako bi United trebao igrati. No, nismo vidjeli ništa od toga. Ako je iskren, trebao bi priznati da je sada stanje još gore”, rekao je legendarni golgeter u radijskoj emisiji “The Wayne Rooney Show” koja se emitira na BBC-u.

Portugalac Ruben Amorim je u studenome prošle godine preuzeo kormilo kluba s Old Trafforda od Nizozemca Erika ten Haga. Došao je kao uspješni trener Sportinga, s kojim je dva puta bio prvak Portugala (2020/21, 2023/24). No, United je prošlu sezonu završio na 15. mjestu Premier lige s 42 boda, što je najlošiji bodovni rezultat još od sezone 1973–74., kada su ispali u drugu ligu. Mogao je sezonu spasiti osvajanjem Europske lige, što bi klubu donijelo plasman u Ligu prvaka, ali u finalu je United poražen 0:1 od Tottenhama.

Nakon četiri kola nove nogometne sezone United se nalazi na 14. mjestu Premiershipa sa svega četiri boda i gol-razlikom 4:7, s tim da su dva gola zabili iz prekida. Ruben Amorim ima ugovor s Unitedom do lipnja 2027. godine i veliku podršku britanskog milijardera Jima Ratcliffea, koji je najveći pojedinačni dioničar kluba i prvi čovjek nogometnih operacija u Unitedu.

“Crveni vragovi” su ovog ljeta potrošili 250 milijuna eura na pojačanja, a najveći dio je otišao za trojicu vrhunskih napadača, Benjamina Šeška, Bryana Mbeuma i Matheusa Cunhu. Njihov dolazak trebao je omogućiti prelazak na taktički sustav 3-4-3, kojeg je Amorim uspješno implementirao u Sportingu.

“Budući da imam nekoliko godina trenerskog iskustva, znam što može funkcionirati, a što ne može. Kod sustava 3-4-3 problem je što u sredini veznog reda imate samo dva igrača, koji se muče da bi pokrili središnjicu terena. Protivnik ih lako može nadtrčati. Ako vidiš da ti se ekipa muči, moraš staviti trojicu igrača u sredinu veznog reda da imaš kakve-takve šanse u pozitivan rezultat. Na kraju, i kad uvodiš novi stil igre moraš imati rezultatskog uspjeha, moraš i pobjeđivati”, kazao je Rooney, koji je 13 sezona igrao za Manchester United. U razdoblju je zabio čak 253 gola u svim natjecanjima, a tome je pridodao 142 asistencije.

U trenerskoj karijeri, koja traje od studenoga 2020. do prosinca prošle godine, vodio je engleske drugoligaše Derby County i Birmingham City, trećeligaša Plymouth Argyle, te američki D.C. United (MLS).