Rooney kritizirao zvijezdu Liverpoola, on mu nije ostao dužan: ‘Nisam ga čuo prošle godine’

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Prije nekoliko dana, Wayne Rooney je u svojoj emisiji na BBC-u rekao da bi govor tijela kapetana Liverpoola Virgila van Dijka, i ne samo njegov, trebao biti nešto što bi trebalo zabrinjavati sve u klubu i oko njega. Van Dijk je potom odgovorio na Rooneyjevu primjedbu, a ni bivši igrač Manchester Uniteda nije ostao dužan.

Nakon poraza Liverpoola od Brentforda, Wayne Rooney je rekao da bi, da je zaposlen u Liverpoolu ili kod navijača Liverpoola, govor tijela Virgila van Dijka i Mohameda Salaha bio njegova najveća briga.

Nakon pobjede protiv Aston Ville, Van Dijk je odgovorio na Rooneyjeve komentare:

“Ne sjećam se da sam ga čuo prošle godine. Ali iskreno, ne smeta mi, on je legenda, sjajan igrač u ovoj igri i mogu reći samo pozitivne stvari o njemu, ali mislim da je njegov komentar, rekao bih, pomalo odraz lijenosti.

To je moje osobno mišljenje. Lako je kriviti igrače, ali on, kao i svi, zna da u nogometu stvari radite zajedno, da pokušavamo pomoći jedni drugima i da svatko od nas pokušava izvući najbolje iz svega.

Kao što sam rekao, prošle godine kada je sve išlo dobro nisam čuo takve komentare. Ali tako je. Ali taj se posao mora obaviti. Dio je tog koncepta da svatko može imati mišljenje i da se s njim moramo nositi. Ne shvaćam to osobno, ne zamjeram mu to“, rekao je Van Dijk.

Rooney je odgovorio u novoj epizodi svoje emisije:

“Van Dijk, slično kao i Mohamed Salah, bio je jedan od najboljih, ako ne i najbolji branič na svijetu posljednjih pet godina. Prošle godine bilo je jako teško išta reći jer je bio jednostavno toliko dobar.

Mislim da bi rekao da nije bio u svojoj najboljoj formi da je iskren prema sebi, a kao kapetanu mu je posao razgovarati sa svojim igračima ako stvari ne idu dobro, sazvati sastanak. To sam rekao kao netko tko je bio kapetan i vođa, mislim da će to učiniti.

Imam puno poštovanja prema njemu, on je fantastičan igrač. Ali moj je posao reći što mislim i osjećam. Mislim da Arne Slott zna da ove sezone nije bio tako dobar kao prije, to je bio moj komentar“, rekao je Rooney.