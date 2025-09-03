Ronaldov suigrač trebao se vratiti u La Ligu, ali sve je propalo zbog kašnjenja s papirologijom

Nakon punih osam godina, Aymeric Laporte se trebao vratiti u Athletic Bilbao, ali situacija s transferom se zakomplicirala.
Defanzivac je potpisao trogodišnji ugovor s baskijskim klubom, ali Al Nassr je kasnio s papirologijom, pa transfer nije na vrijeme prošao.
FIFA i Nogometni savez Španjolske sada pregledavaju dokumentaciju i traže uzroke kašnjenja saudijskog kluba.
Transfer francuskog nogometaša sada je službeno propao, ali se nada da će FIFA pronaći grešku i naknadno prihvatiti njegovu registraciju.
Nije jasno zašto je Al Nassr kasnio s papirologijom, ali napravio je ogromnu grešku.
Slična situacija dogodila se Davidu De Gei, čiji je transfer iz Manchester Uniteda u Real Madrid propao 2015. zbog kašnjenja s papirologijom.
