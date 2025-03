Romano: Jurić nije trener koji dolazi u listopadu ili studenome i koji može promijeniti situaciju

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Southampton je prošlog vikenda na domaćem terenu izgubio od Wolverhamptona 1:2 u 29. kolu Premier lige.

Bio mu je to 24. poraz ove sezone, a momčad se i dalje uvjerljivo nalazi na dnu engleskog prvenstva s devet bodova, 17 manje od pozicije koja osigurava opstanak. S obzirom na to da je do kraja sezone ostalo još 27 bodova, Southampton je pred gotovo nemogućom misijom te bi se mogao vratiti u drugoligaški Championship, samo jednu sezonu nakon što je ušao u Premier ligu.

Trener Russell Martin (39) smijenjen je u prosincu 2024., a naslijedio ga je Ivan Jurić (49). Hrvatski stručnjak nije uspio probuditi momčad, ostvarivši u 14 utakmica samo dvije pobjede i 12 poraza, pri čemu je u Premier ligi slavio samo protiv Ipswicha (1:2) početkom veljače.

Jurić je potpisao ugovor do ljeta 2026. godine, no engleski mediji pišu da bi mogao biti smijenjen na kraju sezone. Alfie House, novinar Daily Echoa, koji prati Southampton, smatra kako “nema šanse da Jurić ostane u klubu iduće sezone”.

“Da je Jurić pobijedio Ipswich, Wolves i Leicester, mogao je imati argumente u svoju korist, ali sada je jasno da neće opstati. No Simon Rusk – ili bilo tko drugi – bit će jednako nepopularan nakon još devet utakmica. Jurić je plaćen da preuzme krivnju”, objavio je novinar na X-u.

Romano: Jurić želi ostati

Najpoznatiji nogometni insajder, Fabrizio Romano, otkrio je u razgovoru za GiveMeSport da Jurić volio nastaviti voditi Southampton iduće sezone, čak i ako momčad padne u Championship.

“Rečeno mi je da on stvarno želi nastaviti. Želi slijediti ovaj projekt i sljedeće sezone, ponovno započeti od Championshipa, vjerujući mladim igračima. Ivan Jurić je trener koji treba vrijeme na pripremama uoči sezone kako bi ostvario utjecaj na ekipu. Jako ga dobro poznajemo u Italiji. Situacija u Southamptonu bila je komplicirana već kad je došao. Jurić nije trener koji dolazi u listopadu ili studenome i koji može promijeniti situaciju. Treba mu vrijeme. Trebaju mu predsezonske pripreme. Treba uvesti svoje metode u trening”, rekao je Romano.

Danny Röhl će naslijediti Jurića?

GiveMeSport vjeruje da Jurić neće dobiti priliku iduće sezone. “Jurićevi dani su odbrojani”, navodi engleski medij te dodaje da je Southampton već počeo tražiti novog trenera – Dannyja Röhla. Röhl je 35-godišnji stručnjak rođen u Njemačkoj, koji je bio videoanalitičar i pomoćni trener u RB Salzburgu, a kasnije je radio kao pomoćnik u Southamptonu, Bayernu i njemačkoj reprezentaciji. Od listopada 2023. vodi Sheffield Wednesday, s kojim je u 81 utakmici ostvario 33 pobjede, 15 remija i 33 poraza. Trenutno se nalazi na 12. mjestu druge engleske lige.