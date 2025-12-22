Romano: Brazilska zvijezda napušta Real i seli u Francusku

Podijeli :

Guliver Image

U ponedjeljak navečer stigla je šokantna vijesti od pouzdanog talijanskog novinara Fabrizija Romana.

Ugledni novinar je navečer objavio da će Endrick, talentirani brazilski napadač koji je član Real Madrida, napustiti glavni grad Španjolske i preseliti u Francusku.

Točnije, u siječnju bi Endrick Madrid trebao zamijeniti Lyonom. Srećom po navijače Reala, talentirani Brazilac neće biti kupljen od strane Lyona nego će biti posuđen francuskom velikanu. Kako prenosi Romano, Endrick ide na posudbu do kraja godine, a 50% plaće pokrivat će oba kluba.

U ugovoru nema opcije otkupa pa će se Endrick krajem godine vratiti u Madrid.

Endrick je ove sezone tek jednom nastupio u La Ligi pa je očito da Xabi Alonso ne računa na njegove usluge. Uz to je jednom nastupio u Kupu kralja te jednom u Ligi prvaka.