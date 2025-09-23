Rog zaigrao u matičnom klubu nakon dvije godine: Njegov Cagliari izborio osminu finala Coppa Italije

Podijeli :

Jonathan Moscrop/Sportimage

Marko Rog je nakon dvije godine i pet mjeseci zaigrao za Cagliari. Trener Fabio Pisacane ga je uvrstio u prvi sastav. Klub sa Sardinije ugostio je Frosinone u šesnaestini finala Coppa Italije, a povremeni hrvatski reprezentativac je u pobjedi 4:1 odigrao prvo poluvrijeme.

Počelo je dobro za Cagliari koji je već u drugoj minuti dobio kazneni udarac. Siguran izvođač bio je Gianluca Gaetano. Ipak, Frosinone je u 36. minuti došao do izjednačenja, a strijelac je bio Edoardo Vergani.

To je natjeralo trenera Cagliarija da na poluvremenu napravi dvije zamjene, a jedna od “žrtava” bio je Rog. Te izmjene su urodile plodom jer je u 67. minuti Gennaro Borrelli doveo Cagliari u vodstvo. Do kraja susreta pala su još dva pogotka, a strijelci su bili Mattia Felici i Nicolo Cavuoti.

Tako je Cagliari izborio osminu finala Coppa Italije. Tamo će igrati protiv aktualnih prvaka Italije Napolija koji je do osmine finala bio slobodan.