Rog nakon samo dva nastupa odlazi iz Lokomotive

Podijeli :

NK Lokomotiva Zagreb

Na Kajzericu je došao početkom ožujka, a ugovor mu istječe 30. lipnja.

Marko Rog s Lokomotivom potpisao je ugovor do kraja sezone, a taj ugovor neće biti produžen. Tako će Rog kao slobodan igrač ponovno potražiti novu sredinu.

POVEZANO FOTO / Nikica Jelavić u nesvakidašnjem izdanju stigao na trening Lokomotive

Prema informacijama Indexa, ključni razlog takve odluke je njegovo fizičko stanje, koje trenutačno očito nije na razini potrebnoj za zahtjeve trenera Nikice Jelavića i ritam hrvatskog nogometa.

Rog je u dresu Lokomotive upisao samo dva nastupa, oba ulaskom s klupe. Prvih deset minuta dobio je početkom ožujka u remiju 1:1 protiv Varaždina, a otprilike tjedan dana kasnije odigrao je još deset minuta u porazu 1:2 od Hajduka. U posljednje vrijeme više nije bio ni u zapisniku trenera Jelavića.