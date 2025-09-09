Rijeka objavila promjenu termina utakmice: U Vukovaru gostuju kasnije od planiranog

Nogomet 9. ruj 202516:41 0 komentara
Promijenjen je termin utakmice.

Nogometaši Rijeke gostovat će kod Vukovara u ponedjeljak 22. rujna (Stadion Cibalije, Vinkovci, 18 sati) u okviru 7. kola HNL-a.

Utakmica se prvotno trebala odigrati u petak 19. rujna, ali je na molbu Vukovara i suglasnost Rijeke promijenjen termin utakmice.

Rijeka će prije ogleda u Vukovaru odigrati i utakmicu šesnaeestine finala Hrvatskog kupa protiv Maksimira koja je na rasporedu 17. rujna od 18 sati na stadionu HNK Rijeka.

