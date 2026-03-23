Rijeka izgubila od Fiorentine u finalu prestižnog talijanskog turnira

Podijeli :

Foto: HNK Rijeka

Rijekina juniorska momčad je od sredine ožujka nastupala u Italiji na prestižnom talijanskom turniru pod nazivom Viarregio Cup, a u ponedjeljak je u finalu tog natjecanja u susretu s Fiorentinom izgubila s 3:1.

Rijeka je bila smještena u skupini B s Crvenom zvezdom, Ojoduom i Thiessoisom te je prošla bez poraza kao drugoplasirana ekipa.

U prvom kolu su remizirali sa senegalskim Thiessoisom da bi u sljedeća dva kola svladali Crvenu zvezdu i nigerijski Ojodu s 2:1.

Uslijedila je potom dramatična pobjeda na penale protiv nigerijskog Mavlona, zatim slavlje protiv selekcije talijanske Serie D (četvrti rang) te visoka pobjeda od 3:0 protiv Sassuola u polufinalu turnira.

U finalu je riječku ekipu čekala Fiorentina koja je ipak slavila nakon 120 minuta. Povele su Viole u 18. minuti golom Federica Crocija da bi Rijeka uzvratila preko Gorana Grulovića u 64. Otišlo se zatim u dodatnih 30 minuta gdje je nakon samo četiri minute Fiorentina ponovno povela.

Za to je bio zaslužan Federico Mataran koji je pogodio za 2:1. Do kraja susreta mrežu Rijeke još je dvaput tresla Fiorentina. Croci je drugim golom zabio za 3:1 dok je konačnih 4:1 postavio Ikenna Nwagwu. Fiorentina je ovom titulom došla do devet trofeja na Viarregio Cupu te su se poravnali s Milanom i Juventusom po broju osvojenih naslova.

Rijeka je, s druge strane, postala tek drugi hrvatski klub kojij je izborio finale cijenjenog turnira u Italiji. Prvi klub kojem je to pošlo za nogom bio je Varteks 1999. Tada je klub iz Varaždina izgubio od Milana u finalu.