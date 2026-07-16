Reprezentativac BiH odlazi u Premier ligu: Riječ je o transferu vrijednom 40 milijuna eura

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Igrač koji se našao u središtu pozornosti tijekom Svjetskog prvenstva, od sljedeće sezone igrat će u najjačoj ligi svijeta.

Leeds United dogovorio je sa Sassuolom transfer stopera Tarika Muharemovića vrijedan oko 40 milijuna eura. Reprezentativac Bosne i Hercegovine trebao bi u četvrtak doputovati u Englesku na liječnički pregled i potom potpisati ugovor, piše The Athletic.

Engleski prvoligaš već je dulje pratio 23-godišnjeg braniča, koji je sa Sassuolom bio vezan ugovorom do ljeta 2031. Muharemović je drugo Leedsovo pojačanje ovog ljeta nakon Harryja Wilsona, koji je stigao bez odštete po isteku ugovora s Fulhamom.

Muharemović je prošle sezone nastupio u 32 od 38 prvenstvenih utakmica za Sassuolo te pomogao klubu do 11. mjesta u Serie A. Sezonu ranije bio je jedan od važnijih igrača u osvajanju naslova u Serie B. Karijeru je započeo u Austriji, a 2021. pridružio se Juventusovoj akademiji, no za prvu momčad torinskog velikana nije debitirao.

Leeds je ovog ljeta tražio pojačanje u središnjoj obrani, a Muharemović se uklapa u profil igrača koji je klub želio dovesti. U klubu vjeruju da, osim što može odmah pomoći momčadi, ima i potencijal za značajan razvoj i buduću zaradu od transfera.

Veliku pozornost privukla je i visina odštete. Transfer je vrijedan više od 34 milijuna funti, odnosno oko 40 milijuna eura, čime je Muharemović postao drugi najskuplji igrač u povijesti Leedsa. Više je plaćen samo Georginio Rutter, što potvrđuje koliko klub vjeruje u njegove kvalitete.

Bosanskohercegovački reprezentativac dodatno je dospio u fokus tijekom Svjetskog prvenstva. U osmini finala nad njim je prekršaj za izravni crveni karton napravio američki napadač Folarin Balogun, kojem je kazna kasnije odgođena na godinu dana.