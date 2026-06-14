Reprezentacija Urugvaja zapela na meksičkom aerodromu 24 sata prije utakmice na SP-u

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Urugvajska reprezentacija našla se u velikim problemima neposredno prije prve utakmice na Svjetskom prvenstvu 2026. Umjesto završnih priprema za ogled sa Saudijskom Arabijom, igrači i stručni stožer satima su bili prisiljeni čekati u Cancúnu zbog logističkog problema koji je ozbiljno ugrozio njihov put prema Miamiju.

Do komplikacija je došlo kada je ustanovljeno da zrakoplov predviđen za prijevoz urugvajske ekspedicije nema potrebna odobrenja za ulazak u američki zračni prostor. Zbog toga je polazak, planiran za rano poslijepodne po lokalnom vremenu, odgođen za nekoliko sati.

Kako je organizacija putovanja reprezentacija u nadležnosti FIFA-e, odgovornost za nastalu situaciju pripisuje se svjetskoj nogometnoj organizaciji. Dok su se tražila hitna rješenja, urugvajski nogometaši i članovi delegacije ostali su na aerodromu bez jasnih informacija o vremenu polaska.

Poseban problem predstavljala su pravila natjecanja prema kojima reprezentacije moraju biti u gradu domaćinu najmanje 24 sata prije početka utakmice. To je značilo da je Urugvaj morao stići u Miami unutar vrlo uskog vremenskog okvira kako bi izbjegao moguće posljedice.

Neočekivani zastoj poremetio je i službeni raspored aktivnosti. Odgođena je konferencija za medije na Hard Rock stadionu, na kojoj su trebali sudjelovati izbornik Marcelo Bielsa i branič José María Giménez. Pojavila se i mogućnost novčane kazne za urugvajski savez zbog nepoštivanja protokola, premda uzrok problema nije bio na njihovoj strani.

Nakon višesatnih pregovora i traženja alternative, FIFA i Urugvajski nogometni savez uspjeli su osigurati drugi zrakoplov. Novo vrijeme polaska potvrđeno je tijekom poslijepodneva, čime je otvorena mogućnost da reprezentacija ipak stigne u Miami unutar propisanog roka.

Prema procjenama, Urugvajci bi trebali sletjeti doslovno u posljednjem mogućem trenutku te tako izbjeći disciplinske mjere. U međuvremenu je potvrđeno da će konferencija za medije biti održana u naknadno određenom terminu.

Cijela epizoda dodatno je zakomplicirala planove Bielsina stožera, poznatog po detaljnoj organizaciji i preciznim pripremama. Urugvaj se nalazi u skupini H, u kojoj ga nakon susreta sa Saudijskom Arabijom očekuju utakmice protiv Zelenortskih Otoka i Španjolske.