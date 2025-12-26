Raspoloženi Pep: Dobio sam četiri ili pet kilograma od količine hrane i pića

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

U subotu u 13:30 sati Manchester City gostuje kod Nottingham Foresta.

Tom prilikom susret je najavio trener Građana Pep Guardiola gdje je u uvodu najavio kako se opustio tijekom Božića.

“Dobio sam četiri ili pet kilograma od količine hrane i pića koje sam konzumirao, ali i to je dobro”, našalio se Guardiola i dodao da si je “apsolutno” dopustio malo odmora. Zna i da su njegovi igrači pripazili na tom polju…

“Već deset godina pokazuju nevjerojatnu disciplinu. Prošla sezona bila je teža zbog ozljeda, ali njihovo ponašanje uvijek je bilo besprijekorno. Svi igrači koje sam imao u zadnjem desetljeću su takvi, i današnja momčad nije iznimka. U ovom klubu postoji standard i svi točno znaju što se od njih očekuje”, rekao je Guardiola.

City se nalazi u sjajnoj seriji od sedam uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima i nastavlja borbu na svim frontovima.

“Radije bih da imamo 10 bodova prednosti, ali situacija je kakva jest. Ide nam jako dobro i još smo tu. Još je kraj prosinca, u Ligi prvaka smo među vodećima, u Premier ligi smo gore, u polufinalu smo Carabao Cupa, a uskoro kreće i FA Cup. Neki važni igrači vraćaju se u momčad, pa idemo korak po korak i vidjet ćemo što će biti”, rekao je španjolski stručnjak.

Zimski prijelazni rok sve je bliže…

“Prošle sezone na početku nisam mogao ni zamisliti da ćemo usred zime tražiti četiri ili pet igrača jer smo imali 25 ozlijeđenih i van stroja. Prijelazni rok je otvoren i sve se može dogoditi”, zaključio je trener Cityja.