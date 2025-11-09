Rapsodija Messija za prolaz u polufinale MLS-a: Još samo malo i stići će i Puškaša!

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Legendarni Argentinac, 38-godišnji Lionel Messi s dva je gola i dvije asistencije predvodio Inter Miami do 4:0 pobjede protiv Nashvillea u odlučujućoj trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja Istočne konferencije MLS-a.

Messi je zabio prva dva gola na utakmici u 10. i 39. minuta, da bi u drugom poluvremenu asistirao Allendeu za treći i četvrti pogodak u 73. i 76. minuti. Messi je sad na brojci od 400 asistencija, a više od njega ima samo Ferenc Puškaš. Čuveni Mađar je upisao 404 i samo je pitanje trenutka kada će ga nadmašiti sjajni Argentinac.

Inter Miami je ovom pobjedom osigurao gostujući dvoboj protiv Cincinnatija koji će se igrati za dva tjedna.

U drugom polufinalu Istoka sastat će se Philadelphia Union i New York City, prvi par polufinala Zapada čine Vancouver Whitecaps i Los Angeles FC, dok u drugom Minnesota United čeka bolje iz ogleda San Diego – Portalnd Timbers koji će odlučujući treći dvoboj igrati u nedjelju.

U konferencijskim polufinalima i finalima te u finalu MLS-a igra se po jedna utakmica.