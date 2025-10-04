Rakitić otkrio Talijanima tajnu: ‘Ronaldo me zvao u Juve, a žao mi je zbog poruke koju sam poslao Luki’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Uoči velikog derbija Juventusa i Milana tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić dao je veliki intervju Gazzetti dello Sport.

Rakitić je u opširnom intervjuu pričao najviše o Luki Modriću, ali i o propalom transferu Rakitića u Juventus prije dosta godina.

Prvi susret s Modrićem?

“Jasno se sjećam – bilo je to 1. ožujka 2006. u Baselu, prijateljska utakmica Hrvatska – Argentina. U tom sam razdoblju igrao za Basel i već razmišljao o promjeni reprezentacije. Na stadion sam došao s klupskim kartama, a Luka je tada debitirao za Hrvatsku. Ljudi su mi govorili: ‘Vidiš, mogao bi jednoga dana igrati s njim.'”

Nakon 13 godina u reprezentaciji s Lukom – kakav je u svlačionici?

“Nije tip koji drži duge govore, ali kad nešto kaže – svi ga slušaju. Ozbiljan je i jasan, nikad ne viče, već daje konkretne upute. Voli se našaliti, no kad treba raditi, fokusira se maksimalno i brine o svakom detalju.”

Jeste li u čestom kontaktu? Što kaže o Milanu?

“Čuli smo se baš jučer. Luka je jako sretan, pozvao me da dođem u Milano. Kaže da je nogomet u Italiji potpuno drukčiji od onoga u Španjolskoj, ali mu savršeno odgovara. Presretan je zbog ekipe i života ondje, a i obitelj uživa. Nama nogometašima to je uvijek najvažnije. Velike zasluge idu Igliju Tareu – on ga je doveo u Milan.”

Kako je vidjeti ga s 40 godina u dresu Milana?

“Iskreno, mislio sam da će završiti karijeru u Realu. Ali kao prijatelju i bratu neopisivo mi je drago gledati ga u Milanu. Slavit ću svaku njegovu pobjedu kao da je moja.”

Kako objašnjavaš da je s 40 i dalje ključan igrač Milana?

“Luka je poseban. Današnji nogomet dopušta dugovječnost samo onima koji rade bez greške. On živi nogomet, discipliniran je i predan, a uz to posvećuje pažnju svemu.”

Dakle, fizička priprema je ključna?

“Da, ali ne samo to. Ima vlastiti stručni tim i kondicijskog trenera s kojim radi svaki dan. No, najveća prednost mu je nogometna inteligencija. Možda postoje brži ili snažniji igrači, ali Luka razumije igru na razini koju drugi nemaju. Stalno napreduje i zato je u odličnoj formi i danas.”

Kako to uspijeva?

“U detaljima je tajna. Najvažnije je biti sretan – samo zadovoljan igrač može pružati najbolje.”

Je li Modrić među deset najboljih svih vremena?

“Ne bih tvrdio, ali sigurno je najbolji hrvatski igrač u povijesti.”

Modrić sutra igra protiv Juventusa. O vama se nekoć pisalo u kontekstu Juvea. Što se dogodilo?

“Istina, 2019. me Cristiano Ronaldo nazvao i pozvao u Juventus. Volio bih da sam igrao u Italiji – to je možda jedina neostvarena želja u mojoj karijeri. Oduvijek sam cijenio talijanski nogomet i način života. Veliki sam fan Gattusa, a radio mi je i kao trener u Hajduku. Imate odličnog izbornika i vjerujem da ćete ostvariti svoje ciljeve.”

Zašto se transfer nije realizirao? Prevelika odšteta?

“Djelomično i zbog toga, ali i zato što sam tada bio igrač Barcelone. Svejedno, imao sam sretnu karijeru – igrao sam u Barci, vratio se u Sevillu i na kraju u Hajduk. Italija bi bila lijepo iskustvo, no nemam za čim žaliti.”

Što se dogodilo s navijačima Juvea ovo ljeto?

“Objavio sam poruku podrške Luki, ali sam slučajno koristio poklič koji se veže uz Juventus. Nisam znao značenje, odmah sam se ispričao i činim to ponovno. Imam veliko poštovanje prema Juventusu, a sada ga vodi Tudor, naš čovjek, koji je već prošle sezone pokazao koliko može”, zaključio je pomirljivo Rakitić za Gazzettu dello Sport.