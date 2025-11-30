Prpić ostao na klupi u pobjedi Porta

Podijeli :

xMaciejxRogowskix scpfcp2526-036 via Guliver Image

U 12. kolu portugalske Primeira lige Porto je ugostio Estoril. Vodeća momčad lige nastavila je s neumoljivom igrom te je upisala 11. pobjedu u 12 utakmica. Slavili su s minimalnih 1:0.

Prvo poluvrijeme bilo je otvoreno, ali vidjeli smo tek jedan pogodak. Za njega je zaslužan bio William Gomes u osmoj minuti. Bilo je prilika s obje strane, ali golova nije bilo do kraja prvog dijela.

Jednako otvoreno igralo se u i drugom dijelu. Međutim, rezultat se nije mijenjao. Porto je bio umoran od utakmice protiv Nice u Europskoj ligi, ali uspjeli su izdržati do kraja susreta. S 1:0 pobjedom vratili su prvo mjesto u Primeira ligi koje im je prije nekoliko sati “oteo” Sporting.

Dominik Prpić, bivši igrač Hajduka, nije ulazio u igru drugu utakmicu u nizu. Posljednji nastup upisao je u Kupu protiv Sintrensea.

