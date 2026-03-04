Protivnik Rijeke u Konferencijskoj ligi ostvario uspjeh na koji je čekao 25 godina

Idući protivnik Rijeke u Europi ostvario je povijesni uspjeh.
Protivnik Rijeke u osmini finala Konferencijske lige, francuski Strasbourg, plasirao se u polufinale Francuskog kupa pobjedom 2:1 protiv drugoligaša Reimsa.
Oba gola domaćin je zabio s bijele točke, u 83. minuti je bio precizan Argentinac Joaquin Panichelli, a četiri minute kasnije i Paragvajac Julio Encisco.
Reims je u četvrtoj minuti nadoknade smanjio na 2:1, a strijelac je bio Patrick Zabi.
Strasbourg se prvi put nakon 2001. godine plasirao u polufinale Francuskog kupa. Prije dvadeset pet godina, Strasbourg je i posljednji put podigao trofej i to treći put u svojoj povijesti nakon 1966. i 1951.
