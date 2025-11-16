Preminuo Hajdukov kroničar Jurica Gizdić

Podijeli :

Preminuo je Jurica Gizdić, Hajdukov kroničar, autor 93 knjige, od kojih je većina s tematikom Bijelih.

Gizdić je preminuo u dobi od 65 godina, a oglasio se i splitski klub, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

“S velikom tugom u srcu obavještavamo hajdučku obitelj da nas je jutros, iznenada, u 60. godini života napustio dugogodišnji klupski kroničar Jurica Gizdić. Jurica je u svakom smislu riječi postao simbol i utjelovljenje našeg Kluba, čovjek koji je cijeli svoj život predano radio na očuvanju Hajdukove povijesne baštine ugradivši cijelog sebe u istraživački rad i promociju splitskog, dalmatinskog i hrvatskog sporta.

Iza njega ostaje neizbrisiv trag u vidu brojnih publicističkih djela kojima se već za života upisao u vječnost. Jure, počivaj u miru, do nekog novog susreta!” stoji u Hajdukovoj objavi.

Gizdić je prije mjesec dana dobio prestižno priznanje ‘Red Danice hrvatske s likom Franje Bučara’ za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti, te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma, kojega mu je uručio predsjednik Republike Zoran Milanović.