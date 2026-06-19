Preminula ikona talijanskog nogometa, Igor Protti (58)

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Matteo Papini Image nella via Guliver

Jedan od najboljih strijelaca u najslavnijim danima čuvenog Calcija, Igor Protti, preminuo je u 59. godini nakon duge i teške bolesti.

Preminuo je od raka koji se proširio i na kralježnicu. Ovu vijest priopćila je obitelj, a mnogi su klubovi izrazili sućut.

Za one kojima je Calcio religija, Igor Protti ne samo da je poznat, već je i jedan od omiljenijih nogometaša. U karijeri je igrao za Rimini, Virescit, Messinu, Lazio, Napoli i Reggianu, ali je najdublji trag ostavio u Bariju i Livornu. Za Bari je igrao od 1992. do 1996. godine te je u 112 utakmica postigao 46 pogodaka.

U posljednjoj sezoni bio je najbolji strijelac Serie A s 24 gola, a ta mu je sezona omogućila transfer u Lazio. U Rimu je odigrao dvije sezone te je tamo osvojio jedini trofej u karijeri – talijanski Superkup 1998. godine.

Najdulje se zadržao u Livornu. U dva mandata – prvom od 1985. do 1988. godine – odigrao je 75 utakmica i postigao 12 pogodaka, dok je u drugom, od 1999. do 2005. godine, odigrao 192 utakmice i postigao 108 pogodaka.