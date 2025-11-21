Premier lige uslišala molbe igrača: Sljedeće sezone kreće nešto kasnije

Podijeli :

Jon Super via Guliver

Vodstvo engleske nogometne Premier lige objavilo je kako će sljedeća sezona u tom natjecanju početi 22. kolovoza 2026., dok je posljednje kolo na rasporedu 30. svibnja 2027.

Prvenstvo će tako početi tjedan dana kasnije od uobičajenog kako bi se igračima dalo više vremena za oporavak nakon Svjetskog prvenstva koje će završiti 19. srpnja, dok će se posljednje kolo igrati tjedan dana prije finala Lige prvaka.

Tijekom sezone 33 kola će se igrati za vikend, dok će njih pet biti igrano tijekom tjedna. Također, vraća se tradicionalno kolo 26. prosinca, takozvani “boxing day” na koji se u Engleskoj uvijek igralo, no zbog problema s rasporedom ove godine će se na taj datum igrati samo jedna utakmica.

“Sa sve zgusnutijim međunarodnim kalendarom, prioritet Premier lige ostaje briga za zdravlje igrača. Tijekom božićnog i novogodišnjeg razdoblja niti jedna momčad neće imati na rasporedu dvije utakmice unutar 60 sati”, objavila je Premier liga.