Vušković je zadužio novi broj i za sada ostaje u Tottenhamu, uskoro će i debitirati?

Mladi hrvatski stoper Luka Vušković, koji je ovoga ljeta upisao prve minute u dresu Tottenhama, nalazi se pred novim važnim korakom u karijeri.

Iako je u pripremnim utakmicama dobio priliku, službeni debi u Premier ligi još uvijek čeka, a sve češće se spominje mogućnost posudbe. Najbliža opcija je odlazak u HSV, s kojim je već postigao dogovor, no Tottenham još nije dao konačno odobrenje.

Vušković je zasad punopravni član prve momčadi i čini se da klub ne žuri s njegovim slanjem na posudbu. Nakon što je bio na klupi u Superkupu protiv PSG-a, ostao je u kadru i zbog ozljede Destinyja Udogieja, pa bi se mogao naći i u zapisniku na otvaranju Premier lige protiv Burnleyja. Dodatno, Tottenham je objavio službene brojeve za novu sezonu, a Vušković je dobio dres s brojem 16, umjesto privremenog 80 koji je nosio u pripremama, što se može shvatiti kao znak povjerenja i statusa u seniorskoj ekipi.

U neslužbenom debiju protiv Readinga mladi stoper oduševio je navijače pogotkom i asistencijom, čime je podigao očekivanja o svojoj budućnosti. Nakon iskustva u Radomiaku i Westerlou činilo se da je spreman za iskorak u Londonu, no posudba u Njemačku i dalje se smatra najboljim rješenjem za njegov razvoj. Ipak, Udogiejeva ozljeda mogla bi promijeniti planove i barem privremeno zadržati Vuškovića u Tottenhamovoj prvoj momčadi.