Newcastle preokretom izbacio Aston Villu iz FA Kupa

Podijeli :

Nigel Roddis Sportimage via Guliver

U prvom dvoboju dva premijerligaša u 4. kolu engleskog nogometnog FA Kupa Newcastle United je kao gost svladao Aston Villu sa 3-1.

Na poluvremenu je Aston Villa vodila 1-0 golom Abrahama (14), ali u nastavku je Tonali (63, 76) s dva gola preokrenuo, da bi Woltemade (88) u završnici potvrdio prolazak Newcastlea.

Ranije u subotu u osminu finala plasirali su se Manchester City rutinskom 2-0 domaćom pobjedom protiv četveroligaša Salford Cityja, West Ham United minimalnom 1-0 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Burton Albiona, trećeligaš Mansfield koji je kao gost sa 2-1 svladao Burnley, te Norwich City i Southampton pobjedama protiv West Bromwich Albiona, odnosno Leicester Cityja u okršajima drugoligaša. Norwich je slavio sa 3-1, a Southampton sa 2-1 nakon produžetka.

Još u petak dalje su prošli Chelsea i Wrexham, kasnije u subotu još igraju Liverpool – Brighton and Hove Albion, u nedjelju Birmingham City – Leeds United, Grimsby Town – Wolverhampton Wanderers, Oxford United – Sunderland, Stoke City – Fulham i Arsenal – Wigan Athletic, a u ponedjeljak Macclesfield – Brentford.