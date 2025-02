Liverpool mora okončati ovu sramotu

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

'Faraon' igra vjerojatno i najbolju sezonu u svojoj karijeri, a Liverpool mu još uvijek nije ponudio novi ugovor. Kako je to moguće?

U prošlu srijedu je pod reflektorima Goodison Parka u Liverpoolu odigran posljednji Merseyside derbi na tom kultnom stadionu. Iako je Everton u posljednjim minutama uspio iznenaditi favoriziranog gradskog rivala te mu oduzeti dva boda, utakmica je – po tko zna koji put ove sezone – ostala u znaku Mohameda Salaha.

Liverpool je postigao dva gola, a fenomenalni Egipćanin je bio odgovoran za oba. Tri dana kasnije na Anfield je stigao Wolverhampton, a Salah je opet zabio. S bijele točke.

Kada je, sada već prilično davne 2017. godine za 42 milijuna eura iz Rome stigao na Anfield, dočekan je s ozbiljnom dozom skepse u otočkim medijima, a nitko nije mogao ni naslutiti kako će nekadašnji ‘višak’ Chelseaja postati jedna od najvećih legendi u bogatoj povijesti Liverpoola. Odmah na startu, zaludio je navijače Redsa nestvarnom sezonom koju je okončao s double-double učinkom u Premier ligi – 32 gola i 10 asistencija.

Kako su godine odmicale, konzistentnost je postala možda i glavna odlika nesalomljivog Salaha. Iz sezone u sezonu, znali ste što od njega možete očekivati, ali opće mišljenje nogometne javnosti bilo je da je Salah već odigrao svoje najbolje utakmice. Djelovalo je kako će ta debitantska sezona na Anfieldu ostati zapamćena kao njegov vrhunac.

Međutim, dvjestotinjak golova golova kasnije, s 32 godine na leđima, Salah kontra svih očekivanja igra najbolji nogomet u svojoj karijeri. Iako možda više nije toliko brz i eksplozivan kao u (fizički) najboljim danima, vlada dojam kako je Egipćanin sazrio i proširio svoj napadački arsenal. Sportašima koji se u velikoj mjeri baziraju na atletičnosti prijeti nagli pad ulaskom u tridesete godine, a oni najveći se prepoznaju po toj famoznoj moći adaptacije koja im omogućava da značajno produlje vlastiti prime.

Salah je postao efikasniji i nemilosrdniji u završnici, iz utakmice u utakmicu, baš kao i protiv Evertona pokazuje iznimnu prostornu osvještenost, ali ono najimpresivnije – zavidan napredak u razigravačkom aspektu, Broji već 14 asistencija u svega 24 ligaška nastupa te je sasvim izgledno kako će postati jedini čovjek uz legendarnog Thierryja Henryja koji je u jednoj sezoni Premier lige zabilježio preko 20 golova i 20 asistencija.

Ukratko, Mohamed Salah je u ovom trenutku prvi kandidat za osvajanje Zlatne lopte, ali potpuno paradoksalno, još uvijek se ne zna gdje će nastaviti svoju karijeru. Egipćanin je zadnju ekstenziju suradnje s Liverpoolom potpisao 2022. Riječ je o trogodišnjem ugovoru vrijednom gotovo 55 milijuna funti, odnosno 350 tisuća tjedno. Aktualni ugovor mu istječe u lipnju, krajem tekuće sezone, a Salah opetovano tvrdi kako ga nitko iz kluba nije kontaktirao povodom produžetka ugovora.

“Nitko iz kluba još nije razgovarao sa mnom o ugovorima, pa sam rekao ‘OK, odigrat ću svoju posljednju sezonu, a na kraju ćemo vidjeti’. Nije do mene, nitko nije razgovarao sa mnom iz kluba, ali vidjet ćemo”, rekao je još u rujnu, početkom aktualne sezone. Ta izjava bila je okidač da se među navijačima Liverpoola upale signali za uzbunu, ali ni pet mjeseci kasnije, čini se da napretka u pregovorima nema.

Potvrdio je to nedavno i Dejan Lovren. Bivši član Vatrenih je tijekom svog poglavlja u Liverpoolu izgradio blisko prijateljstvo sa Salahom, stoga je njegova izjava odjeknula u britanskim medijima:

“Salah vjeruje kako postoje neke stvari koje nedostaju kada je klubu u pitanju, ali nadam se da će se sve uskoro riješiti. Realnost je ipak drugačija, on je bliži odlasku nego ostanku na Anfieldu. Došao sam do zaključka da ga klub ne poštuje dovoljno ili ne onoliko koliko on misli da zaslužuje, ali to je druga strana priče. Sve što se događa, događa se iza kulisa. On zaista jako voli Liverpool i želi ostati, a to je najvažniji dio, možda se tamo vidi i u mirovini.”

Smatram da nije teško složiti se s Lovrenom. Istini za volju, obzirom na iskazani interes saudijskih velikana koji ‘Faraonu’ nude astronomske iznose, zasigurno su i njegovi financijski apetiti porasli. S druge strane pretpostavljam kako su odgovorne osobe u vrhu Liverpoole upravljačke hijerarhije ulaskom u tekuću sezonu očekivali kako će Salahova karijera polako krenuti silaznom putanjom te su računali da je nadolazeće ljeto pravo vrijeme za prekid suradnje jer nisu bili spremni plaćati navodno traženih 500 tisuća funti tjedno u višegodišnjem ugovoru za igrača koji se bliži sutonu karijere.

Međutim, fenomenalni Egipćanin neumoljivo dokazuje da se njegov kraj trenutno ni ne nazire na horizontu, a svakim pogotkom i asistencijom stavlja naglasak na ovu sramotu uprave Liverpoola. Da, sramotu… Jer legende poput Salaha, koje su navijačima nakon duge suše dale nadu u bolje sutra, zaslužuju napisati vlastiti epilog svoje priče – neovisno o cijeni.