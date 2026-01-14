Englezi: Veznjak West Hama želi se vratiti u domovinu

Podijeli :

xEveryxSecondxMediax via Guliver

Brazilski veznjak Lucas Paqueta (28) želi napustiti West Ham i vratiti se u Flamengo u siječanjskom prijelaznom roku, prenose engleski mediji.

Paqueta ima još 18 mjeseci ugovora s Čekićarima, međutim želi se vratiti u klub u kojem je počeo karijeru.

Flamengo je navodno spreman platiti oko 30 milijuna eura za 28-godišnjeg veznjaka, no Čekićari za sada odbijaju prodaju.

West Ham se trenutačno nalazi na 18. mjestu Premier lige, jedno mjesto i sedam bodova udaljeni od sigurne zone.

Brazilac, koji se pridružio klubu iz istočnog Londona u ljeto 2022. iz Lyona, ove sezone je upisao četiri gola i jednu asistenciju u 18 nastupa u Premier ligi. Tijekom karijere je dvije sezone proveo u Lyonu, jednu u Milanu i tri u Flamengu. Za brazilsku reprezentaciju je zabilježio 61 nastup i 12 golova.