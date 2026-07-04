City za skoro 15 milijuna eura kupio 16-godišnjeg Engleza

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Manchester City postigao je dogovor s Leicester Cityjem oko dovođenja 16-godišnjeg krilnog napadača Jeremyja Monge. Transfer je vrijedan 14,5 milijuna funti, a uz fiksni iznos uključuje i bonuse te klauzulu prema kojoj će Leicester dobiti postotak od eventualne buduće prodaje. Za talentiranog nogometaša interes je pokazivao i Arsenal, no londonski klub odustao je od posla jer je procijenio da je tražena odšteta previsoka.

Prema pisanju The Athletica, City je već nekoliko dana radio na realizaciji ovog transfera. Od ukupnog iznosa oko 11,5 milijuna funti odnosi se na zajamčenu odštetu, dok su preostala tri milijuna vezana uz ostvarenje određenih bonusa. Veliku ulogu u dovođenju Monge imao je novi trener Cityja Enzo Maresca, koji je tijekom sezone 2023./24. vodio Leicester.

Monga je prošle sezone ušao u povijest Premier lige kao treći najmlađi debitant. Prvi nastup u elitnom razredu engleskog nogometa upisao je sa svega 15 godina i 271 danom, pred kraj sezone u kojoj je Leicester ispao iz lige. Do kraja prvenstva skupio je sedam nastupa, a mlađi debitanti od njega bili su samo Arsenalovi Max Dowman i Ethan Nwaneri.

Tijekom prošle sezone više je prilika dobio u Championshipu, gdje je nastupio 30 puta, uglavnom ulazeći s klupe. Zabio je jedan pogodak i upisao dvije asistencije, dok je Leicester ponovno ispao iz lige nakon što mu je oduzeto šest bodova zbog kršenja pravila o profitabilnosti i održivosti (PSR).

Mladi Englez prošlog je ljeta potpisao jednogodišnji stipendijski ugovor, koji će se na njegov 17. rođendan, 10. srpnja, automatski pretvoriti u profesionalni. Upravo je taj ugovor omogućio Leicesteru da za njegov odlazak pregovara o odšteti umjesto da ga izgubi za znatno manji iznos.

Monga je dešnjak koji najčešće djeluje na lijevom krilu, odakle se ubacuje prema sredini i traži situacije jedan na jedan. Upravo su njegove driblerske sposobnosti ostavile snažan dojam na suigrače iz prve momčadi Leicestera tijekom zajedničkih treninga. Iako je uglavnom igrao na lijevoj strani, u mlađim reprezentativnim selekcijama Engleske koristio se i na desnom krilu, a pogodak protiv Grčke krajem svibnja pokazao je da može biti opasan i kada ulazi u sredinu terena.

Njegove karakteristike potvrđuju i brojke. U 1088 minuta odigranih u svim natjecanjima prošle sezone prosječno je pokušavao 7,8 driblinga po utakmici od 90 minuta, uz uspješnost od 36 posto.