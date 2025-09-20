Bilić se vraća u West Ham!? Potter pred otkazom, Englezi vide Hrvata kao jednog od kandidata

Podijeli :

West Ham bi nakon novog poraza u Premier ligi mogao promijeniti trenera. Mediji u Engleskoj pišu da je posao Grahama Pottera pod znakom pitanja.

Razočarava West Ham i na početku ove sezone. Graham Potter ne uspijeva pokrenuti momčad, a poraz kod kuće nikad u tome ne pomaže.

„Čekićare“ je svladao Crystal Palace 2:1 i mnogi izvori na koje se poziva BBC kažu da je to kraj za Grahama Pottera. Piše se da je čak i prije utakmice s Palaceom Poterova sudbina bila odlučena i da je uprava razmišljala o novom treneru.

Potter je preuzeo West Ham u siječnju, a činjenica da je momčad s njim na klupi pobijedila samo šest od 25 utakmica pokazuje da nešto u toj kombinaciji zaista ne funkcionira. Bolji, ali ne značajno, bio je Potterov prethodnik Julen Lopetegui, koji je u 22 utakmice upisao sedam pobjeda.

Potter je inače poznat u Engleskoj po tome što je podigao momčad Brightona, u Chelseaju se nije dugo zadržao, a bio je i menadžer Swanseaja te Östersundsa u Švedskoj.

BBC piše da su među kandidatima za novog menadžera West Hama nedavno otpušteni menadžer Nottingham Forest Nuno Espírito Santo, ali i čovjek koji je već sjedio na klupi „čekićara“, hrvatski strateg Slaven Bilić. Također se spominje i bivši menadžer Bournemoutha Gary O’Neil.